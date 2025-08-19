[서울데이터랩]에스엔시스 50.00% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-19 16:41
수정 2025-08-19 16:41
19일 오후 15시 40분 에스엔시스(0008Z0)가 등락률 +50.00%로 상승률 1위로 마감했다. 에스엔시스는 장 중 11,696,393주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 15,000원 오른 45,000원에 마감했다.

한편 에스엔시스의 PER은 15.10으로 투자자들에게 비교적 매력적인 밸류에이션을 제공할 수 있으며, ROE는 28.30%로 매우 높은 수익성을 보여준다.

이어 상승률 2위 삼화네트웍스(046390)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 1,599원에 마감했다. 상승률 3위 팬엔터테인먼트(068050)의 주가는 2,670원으로 25.94% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 대유(290380)는 23.30% 폭등하며 1,085원에 마감했다. 상승률 5위 현대ADM(187660)은 16.62%의 상승세를 타고 종가 2,140원에 마감했다.

6위 아이비젼웍스(469750)는 종가 1,116원으로 15.41% 상승 마감했다. 7위 토모큐브(475960)는 종가 33,550원으로 14.51% 상승 마감했다. 8위 오늘이엔엠(192410)은 종가 1,641원으로 13.25% 상승 마감했다. 9위 라온텍(418420)은 종가 5,190원으로 13.07% 상승 마감했다. 10위 SM C&C(048550)는 종가 1,516원으로 12.21% 상승 마감했다.



이밖에도 더코디(224060) ▲11.86%, 스튜디오드래곤(253450) ▲8.94%, 일월지엠엘(178780) ▲8.63%, 닷밀(464580) ▲8.48%, 노머스(473980) ▲8.47%, 케이사인(192250) ▲8.13%, 오스테오닉(226400) ▲8.02%, 펄어비스(263750) ▲7.80%, 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲7.75%, 코리아에프티(123410) ▲7.63% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
