[서울데이터랩]두산에너빌리티 4.76% 하락하며 시가총액 하위권 하락세 주도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.19일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 70,350원으로 전 거래일 대비 0.50% 상승하며 보합세를 유지하고 있다. 상장주식수 5,919,638주에 외국인비율이 50.52%에 달하는 이 종목은 PER 13.63, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 265,250원으로 0.84% 하락하며, 거래량 716,818주를 기록하고 있다. 외국인비율이 55.41%에 달하는 이 종목은 PER 7.43, ROE 31.06으로 높은 재무 건전성을 보이고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 0.52% 하락했으며, 삼성바이오로직스(207940)는 0.05% 상승으로 근소한 상승세를 보이고 있다. 삼성전자우(005935)는 0.17% 상승하며, 현대차(005380)는 0.46% 상승 중이다. 반면, 한화에어로스페이스(012450)는 3.04% 하락, HD현대중공업(329180)은 2.10% 하락하고 있다. 기아(000270)는 1.27% 상승, KB금융(105560)은 0.28% 상승세를 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲0.06%, 두산에너빌리티(034020) ▼4.76%, NAVER(035420) 0.00%, 한화오션(042660) ▼0.64%, 신한지주(055550) ▼0.74%, 카카오(035720) ▲0.46%, 현대모비스(012330) ▲2.23%, 삼성물산(028260) ▼0.37%, 삼성생명(032830) ▲1.65%, HD한국조선해양(009540) ▼1.62% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 외국인 투자자의 매수세가 일부 종목의 상승을 견인하고 있다. 특히, 외국인비율이 높은 종목들에서 거래량이 증가하며 주가 상승에 기여하고 있다. 반면, 일부 종목은 거래량 감소와 재무 지표 부진으로 하락세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]