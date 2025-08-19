코스피 상장사 상반기 영업익 110조원 ‘전년比 8% ↑’...흑자기업 수는 줄어

이미지 확대
올해 상반기 코스피 상장사들이 110조원대의 영업이익을 거둔 것으로 나타났다. 전년 동기 대비 8% 상승한 수준이다. 매출도 전년 동기 대비 5% 이상 늘었다.
19일 한국거래소와 한국상장회사협의회가 발표한 ‘유가증권시장 12월 결산법인 2025년 상반기 결산실적’에 따르면 12월 결산 636개 코스피 시장 상장사의 올해 상반기 연결기준 매출액은 1522조 4617억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 대비 5.17% 증가했다.
영업이익은 110조 4001억원으로 8.01% 증가했고 순이익은 91조 2453억원으로 14.71% 늘었다. 올해 비교적 부진한 성적을 거둔 시가총액 1위 삼성전자를 제외하면 영업이익은 16.3%, 순이익은 23.8%로 증가폭이 더 컸다.
코스닥 상장사들의 매출액과 영업이익도 증가했다. 12월 결산 코스닥 1207개 상장사의 상반기 연결기준 매출액은 141조 1451억원으로 전년 동기 대비 6.24% 늘었고, 영업이익은 5조 6685억원으로 1.76% 증가했다. 반면 순이익은 2조 5531억원으로 35.78% 감소한 것으로 나타났다.
코스피 시장 상장사들의 매출액과 영업이익, 순이익이 모두 증가했지만 상반기 흑자기업의 수는 오히려 줄었다. 상반기 순이익 흑자기업은 636개 기업 중 488곳(76.73%)으로 지난해 상반기 504곳(79.25%)보다 16곳(2.52%포인트) 감소했다.
한편, 코스피 시장 상장 42개 금융사들의 영업이익은 30조 2765억원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 하지만 순이익은 24조 546억원으로 지난해 같은 기간 22조 3253억원에 비해 7.8% 증가한 것으로 집계됐다. 지난 6월 기록적인 ‘허니문 랠리’(정권 초 증시 상승) 등 영향으로 호실적을 거둔 증권사의 순이익이 전년 동기 대비 30.4% 증가했고 금융지주의 순이익도 12.7% 늘었다.
