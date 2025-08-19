코스피 상장사 상반기 영업익 110조원 ‘전년比 8% ↑’...흑자기업 수는 줄어

이미지 확대 서울 영등포구 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스

올해 상반기 코스피 상장사들이 110조원대의 영업이익을 거둔 것으로 나타났다. 전년 동기 대비 8% 상승한 수준이다. 매출도 전년 동기 대비 5% 이상 늘었다.19일 한국거래소와 한국상장회사협의회가 발표한 ‘유가증권시장 12월 결산법인 2025년 상반기 결산실적’에 따르면 12월 결산 636개 코스피 시장 상장사의 올해 상반기 연결기준 매출액은 1522조 4617억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 대비 5.17% 증가했다.영업이익은 110조 4001억원으로 8.01% 증가했고 순이익은 91조 2453억원으로 14.71% 늘었다. 올해 비교적 부진한 성적을 거둔 시가총액 1위 삼성전자를 제외하면 영업이익은 16.3%, 순이익은 23.8%로 증가폭이 더 컸다.코스닥 상장사들의 매출액과 영업이익도 증가했다. 12월 결산 코스닥 1207개 상장사의 상반기 연결기준 매출액은 141조 1451억원으로 전년 동기 대비 6.24% 늘었고, 영업이익은 5조 6685억원으로 1.76% 증가했다. 반면 순이익은 2조 5531억원으로 35.78% 감소한 것으로 나타났다.코스피 시장 상장사들의 매출액과 영업이익, 순이익이 모두 증가했지만 상반기 흑자기업의 수는 오히려 줄었다. 상반기 순이익 흑자기업은 636개 기업 중 488곳(76.73%)으로 지난해 상반기 504곳(79.25%)보다 16곳(2.52%포인트) 감소했다.한편, 코스피 시장 상장 42개 금융사들의 영업이익은 30조 2765억원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 하지만 순이익은 24조 546억원으로 지난해 같은 기간 22조 3253억원에 비해 7.8% 증가한 것으로 집계됐다. 지난 6월 기록적인 ‘허니문 랠리’(정권 초 증시 상승) 등 영향으로 호실적을 거둔 증권사의 순이익이 전년 동기 대비 30.4% 증가했고 금융지주의 순이익도 12.7% 늘었다.