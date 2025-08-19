[서울데이터랩]펌프 에어로드롬파이낸스 쿠코인토큰 24시간 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]펌프 에어로드롬파이낸스 쿠코인토큰 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-19 09:01
수정 2025-08-19 09:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 시가총액 300위권 내 가상자산 중 가장 큰 하락률을 기록한 종목은 펌프(PUMP)로, 14.91%의 급격한 하락세를 보였다. 펌프의 현재가는 4.33원으로, 시가총액은 약 1조 5335억 원에 달한다. 펌프는 블록체인 기반의 에너지 절약 및 효율성을 증대시키기 위한 프로젝트로 알려져 있다.

두 번째로 큰 하락폭을 보인 종목은 에어로드롬 파이낸스(AERO)로, 6.64%의 하락률을 기록했다. 현재 AERO의 가격은 1855원이며, 시가총액은 약 1조 6337억 원으로 평가된다. 에어로드롬 파이낸스는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼을 통해 사용자에게 다양한 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

세 번째로 하락한 종목은 쿠코인 토큰(KCS)이다. KCS는 6.47%의 하락률을 기록하며 현재 1만 7273원의 가격을 형성하고 있으며, 시가총액은 약 2조 2010억 원이다. 쿠코인 토큰은 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)에서 유용하게 사용되며, 다양한 거래 수수료 할인 및 기타 혜택을 제공한다.

인젝티브(INJ)는 5.92%의 하락률을 기록하며 2만 150원의 가격을 유지하고 있다. 시가총액은 약 2조 144억 원이다. 인젝티브는 탈중앙화 거래소(DEX) 플랫폼으로, 크로스체인 거래를 지원하며 사용자에게 다양한 금융 상품을 제공한다.

스카이 프로토콜(SKY)은 5.77% 하락하며 현재 100원에 거래되고 있다. 시가총액은 약 2조 1397억 원이다. 스카이 프로토콜은 데이터의 안전한 전송 및 저장을 위한 블록체인 기술을 활용하는 프로젝트다.



한편, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 5.49% 하락하며 6만 872원의 가격을 기록했다. 같은 시각, 레이디움(RAY)은 5.24% 하락하며 4736원에 거래되었다. 리도다오(LDO)와 파이코인(PI)은 각각 5.16%, 5.07%의 하락률을 보이며 각각 1807원과 506원에 거래되고 있다. 버추얼 프로토콜(VIRTUAL)은 4.86% 하락하며 1706원의 가격을 형성하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로