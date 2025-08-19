집에서 쉬는 청년, 경제 손실만 44조

‘쉬었음’ 청년 5년새 4만명 증가

대졸 이상 고학력 38%로 넘어

“불황 장기화 등 취업문 좁아져

맞춤 지원·신규 고용 확대 필요”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-08-19 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구직 활동도, 일할 의사도 없는 ‘쉬었음’ 청년으로 인한 경제적 비용이 최근 5년간 44조원을 넘어선 것으로 추산됐다.18일 한국경제인협회가 이미숙 창원대 교수에게 의뢰한 ‘쉬었음 청년 증가에 따른 경제적 비용 추정’ 보고서에 따르면 2019∼2023년 ‘쉬었음’ 청년으로 인한 비용은 총 44조 4991억원으로 추정됐다. 연도별 추이를 보면 2019년 7조 4140억원에서 2023년 9조 5969억원으로 확대됐다.보고서는 ‘쉬었음’ 청년이 취업 상태였다면 받을 수 있었던 임금을 잠재 소득으로 간주해 경제적 비용을 계산했다.이에 따르면 이들의 월 임금 추정치는 취업 청년의 약 80% 수준으로 2019년 155만 100원에서 2023년 179만 5600원으로 상승했다. 여기에 4대 보험 부담금을 더한 뒤, 그해 ‘쉬었음’ 청년 수와 12개월을 곱하는 방식으로 연간 비용을 계산했다.‘쉬었음’ 청년에 따른 경제적 비용이 증가한 것은 이들의 절대적인 규모 증가(2019년 36만 408명→2023년 40만 599명)와 함께 고학력 비중도 커졌기 때문으로 분석된다. ‘쉬었음’ 청년에서 대졸 이상의 고학력 비중은 같은 기간 36.8%에서 38.3%로 확대됐다. 보고서는 “높은 소득 잠재력을 가진 청년이 쉬었음 상태에 빠지면서 경제적 비용을 유발하고 있다”고 지적했다.정책 대안으로는 교육 수준별 맞춤형 대책, 조기 발굴 및 정보 공유 시스템, 심리·회복 지원 프로그램 등이 제시됐다. 또 ‘무기력 극복 프로그램’, 단기 업무 기반의 ‘청년 회복형 근로장학제도’, 생활·진로 동행 매니저 제도 등도 대안으로 제시했다.이상호 한경협 경제산업본부장은 “경기 부진이 장기화하고 기업의 신규 채용이 줄면서 청년들의 취업 어려움이 심화하고 있다”며 “‘쉬었음’ 청년의 다양한 특성을 고려한 맞춤형 지원 정책과 함께 내수 진작, 규제 완화 등 기업 활력 제고를 통한 신규 고용 확대 노력이 요구된다”고 밝혔다.