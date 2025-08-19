이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
반년도 못 버티고 새 간판… 사진기자의 눈에 포착된 ‘불황의 그늘’
지난 3월 개업한 서울 송파구 잠실동의 한 프랜차이즈 짬뽕집(왼쪽 사진)이 반년을 채우지 못하고 폐업한 자리에 18일 소고기 화로구이 전문점(오른쪽 사진)의 인테리어 공사가 한창이다. 정부가 소비쿠폰 지급과 자영업자 채무 탕감 등 각종 대책을 쏟아내고 있지만, 골목상권에 드리운 불황의 그늘은 여전히 짙다. 지난해 폐업 신고 사업자가 처음 100만명을 넘어선 데 이어 올해 1분기 취약 자영업자의 대출 연체율도 12.24%로 2013년 2분기 이후 최고치를 기록했다.
도준석 사진부장·이지훈 기자
도준석 사진부장·이지훈 기자
지난 3월 개업한 서울 송파구 잠실동의 한 프랜차이즈 짬뽕집(왼쪽 사진)이 반년을 채우지 못하고 폐업한 자리에 18일 소고기 화로구이 전문점(오른쪽 사진)의 인테리어 공사가 한창이다. 정부가 소비쿠폰 지급과 자영업자 채무 탕감 등 각종 대책을 쏟아내고 있지만, 골목상권에 드리운 불황의 그늘은 여전히 짙다. 지난해 폐업 신고 사업자가 처음 100만명을 넘어선 데 이어 올해 1분기 취약 자영업자의 대출 연체율도 12.24%로 2013년 2분기 이후 최고치를 기록했다.
2025-08-19 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지