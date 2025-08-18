‘횡재세’ 맞은 시중은행 채용 한 달 빨라졌다… 우리은행 첫 포문

방금 들어온 뉴스

‘횡재세’ 맞은 시중은행 채용 한 달 빨라졌다… 우리은행 첫 포문

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-08-18 18:52
수정 2025-08-18 18:52
정부가 대형 금융사에 부과하는 교육세를 2배 인상키로 하는 등 사실상 ‘횡재세’를 부과하기로 추진하는 가운데 시중 은행들이 하반기 채용을 예년보다 한 달가량 앞당겨 실시한다.

18일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 28일까지 기업금융·개인금융·지역인재·우리투게더·테크·정보기술(IT)특성화고·보훈·장애인 등 8개 부문에서 신입행원 195명을 모집한다. 특히 신설된 우리투게더 부문은 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가정 자녀와 전역(예정) 장교까지 선발 대상을 넓혔다. 서류전형에는 인공지능(AI) 역량검사가 도입됐고, IT 부문 코딩테스트는 온라인으로 전환시켰다.

통상 9월에 본격화하는 은행권 하반기 공채와 달리 우리은행은 이번에 시기를 앞당겼다.

상반기에는 KB국민은행(110명), 신한은행(90명), 하나은행(150명), 우리은행(190명) 등 4대 은행이 총 540명을 뽑았다. NH농협은행은 올해 상반기 별도 공채는 없었으나, 지난해 하반기 580명을 선발한 바 있다.

하나은행도 선발 시기를 앞당겨 이달 말에서 9월 사이 공고를 낼 예정이다. 다른 은행들도 하반기 채용 계획을 곧 발표한다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
