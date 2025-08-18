[서울데이터랩]웅진 28.15% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]웅진 28.15% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-18 16:15
수정 2025-08-18 16:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


18일 오후 15시 35분 웅진(016880)(001620)이 등락률 +28.15%로 상승률 1위로 마감했다. 웅진은 장 중 12,636,384주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 905원 오른 4,120원에 마감했다.

한편 웅진의 PER은 3.77로 매우 저평가된 수준일 가능성이 있으며, ROE는 4.5%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 한국특강(007280)은 주가가 18.60% 급등하며 종가 1,734원에 마감했다. 상승률 3위 서흥(008490)의 주가는 28,000원으로 17.65% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 코스맥스비티아이(044820)는 13.84% 상승하며 20,400원에 마감했다. 상승률 5위 티에이치엔(019180)은 9.43%의 상승세를 타고 종가 3,480원에 마감했다.

6위 HD현대에너지솔루션(322000)은 종가 47,750원으로 8.89% 상승 마감했다. 7위 화인베스틸(133820)은 종가 1,526원으로 8.61% 상승 마감했다. 8위 LS네트웍스(000680)는 종가 4,245원으로 7.60% 상승 마감했다. 9위 OCI홀딩스(010060)는 종가 105,700원으로 7.42% 상승 마감했다. 10위 화천기계(010660)는 종가 4,960원으로 7.36% 상승 마감했다.



이밖에도 HMM(011200) ▲7.01%, 후성(093370) ▲6.68%, STX엔진(077970) ▲6.34%, 세아특수강(019440) ▲6.30%, 미스토홀딩스(081660) ▲5.46%, 세진중공업(075580) ▲5.45%, 우진아이엔에스(010400) ▲5.19%, 한화엔진(082740) ▲4.81%, 대덕1우(00806K) ▲4.60%, 동양2우B(001527) ▲4.18% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로