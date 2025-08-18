코레일네트웍스, 개인정보보호 국제인증 ‘ISO 27701’ 획득

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코레일네트웍스(대표이사 전찬호)가 8월, 개인정보보호 관리체계 국제표준인 ISO 27701 인증을 획득했다고 밝혔다.금번 ISO 27701 인증은 개인정보 수집·저장·처리·파기 등 전 과정에 대한 관리체계를 국제 기준에 맞게 운영하고 있는지를 평가하는 인증으로, 기관이 철도역무, 주차, 교통서비스 등 다양한 사업영역에서 고객의 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 지속적으로 제도와 시스템을 고도화해 온 결과다.또한 지난 7월 정보보안 관리체계 국제표준인 ISO 27001 인증을 받은 바 있어, 한국철도공사 계열사 중 정보보호 관련 두 가지 인증을 모두 보유한 최초 사례가 됐다.기관은 ISO 27001·27701 동시 보유를 계기로 정보보안과 개인정보보호를 아우르는 통합 관리체계를 더욱 강화할 계획이며, 이를 위해 보안 인프라 고도화, 임직원 보안 교육 확대, 개인정보 처리 프로세스 개선 등 전사 차원의 노력을 이어가고 있다.전찬호 대표이사는 “정보보안과 개인정보보호는 고객 신뢰를 지키는 핵심 가치”라며 “앞으로도 최고 수준의 보안체계와 관리역량을 갖춰 안전한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.