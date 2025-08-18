두나무 송치형 회장 “편리한 사용자 경험이 최우선”...업비트 이용자 의견 적극 수렴

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2024년 7월 19일 가상자산이용자 보호법이 시행되고 가상자산 거래가 실질적으로 제도권으로 진입하면서 국내 가상자산 거래소들도 본격적인 서비스 고도화에 역량을 집중하고 있다. 투자자들이 가상자산 거래 시 보다 투명하고 안전하게 거래할 수 있도록 이용자 편의를 높이고 서비스 내실을 다지고 있다.두나무 송치형 회장은 무엇보다 이용자 목소리를 경청하는 것을 우선으로 하고 있다. 고객의 소리(VoC)를 통해 이용자가 가장 원하는 기능으로 꼽힌 기능들을 ‘업비트 실험실’을 통해 즉시 적용하고 있다. ‘실험실’은 이와 같이 이용자 피드백을 수렴하기 위해 추가한 기능으로 신규 기능을 정식으로 출시하기 전에 미리 사용성을 검증하고 있다. 업비트는 실험실을 통해 지정된 호가에 따라 즉각 체결할 수 있는 주문방식인 최유리지정가 주문과 체결할 수 있는 수량에 따라 일부만 체결하는 주문조건인 IOC와 일부만 체결할 경우 전부 취소되는 방식인 FOK을 사용할 수 있는 ‘주문고도화 기능’을 지원하고 있다.업비트는 출시 이후 이용자 최적화된 UI·UX로 호평을 받으며 업계 선두로 자리매김했다. 서비스 운영 노하우를 바탕으로 서비스의 핵심 메뉴인 차트 시스템을 적용, 시시각각 변동성이 큰 가상자산 시장에서 이용자들이 빠르고 편리하게 차트를 분석할 수 있도록 도왔다.업비트는 2023년 11월 이용자들의 수요를 파악해 국내 가상자산 거래소 중 최초로 ‘초 단위(초봉) 차트 조회’ 기능도 도입했다. 업비트에서는 현재 총 12가지(▲1초 ▲1분 ▲3분 ▲5분 ▲10분 ▲15분 ▲30분 ▲1시간 ▲4시간 ▲1일 ▲1주 ▲1개월)의 타임프레임을 설정할 수 있어, 이용자는 자신의 투자 스타일과 목적에 맞게 투자전략을 수월하게 세울 수 있다.이용자들이 겪는 복잡한 스테이킹 과정을 해소하기 위해 업비트는 2022년 1월 ‘업비트 스테이킹’ 서비스를 정식 출시했다. 스테이킹은 이용자가 보유한 가상자산을 블록체인 트랜잭션 검증에 활용하도록 검증인에게 맡기고 그 대가로 보상을 받는 행위다. 자산 운용에 따른 이자를 받는 것이 아닌 블록체인 네트워크 보안성 향상에 투자자들이 적극적으로 참여하는 방식의 하나로, 기존 금융권에서 제공하는 예치 서비스와는 다른 개념이다.이용자는 업비트 스테이킹 서비스를 통해 스테이킹 조건(참여 조건, 기술적 난이도, 보안 문제)을 개인이 직접 맞출 필요 없이 쉽고 편리하게 스테이킹에 참여할 수 있다. 업비트 스테이킹은 이용자 자산을 운용하거나 외부 업체에 맡기지 않고 업비트가 직접 운영하는 검증인을 통해 블록체인 네트워크에 100% 스테이킹하고 있다. 또한 이용자가 스테이킹한 자산은 모두 인터넷과 분리된 콜드 월렛에 보관돼 해킹으로부터 안전하다. 업비트에서 스테이킹이 가능한 가상자산은 ▲이더리움 ▲코스모스 ▲에이다 ▲솔라나 ▲폴리곤으로 총 5종(2024년 6월 기준)이다.두나무 관계자는 “이용자 피드백을 적극 수렴해 앞으로도 다양한 서비스를 순차적으로 선보일 것”이라며 “누구나 사용하기 편하고 쾌적한 거래 환경을 조성하기 위해 다방면으로 노력하겠다”고 말했다.