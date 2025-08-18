[서울데이터랩]펌프 도지코인 버추얼 프로토콜 상승률 주목

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]펌프 도지코인 버추얼 프로토콜 상승률 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-18 09:35
수정 2025-08-18 09:35
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준으로 시가총액 300위권 내에서 1시간 동안 높은 상승률을 기록한 종목들이 주목받고 있다. 그중에서도 펌프(PUMP)가 4.60%의 상승률을 기록하며 가장 눈에 띄는 성과를 보였다. 현재 펌프의 가격은 5.0원으로, 24시간 동안 6.18%의 상승을 기록하며 단기적인 상승 추세를 보여주고 있다. 거래량은 1976억 9039만 원에 달하며, 시가총액은 1조 7713억 원으로 71위에 랭크되어 있다.

도지코인(DOGE)도 1시간 동안 3.23% 상승하며 주목을 받았다. 현재 도지코인의 가격은 336원이며, 24시간 동안 5.84% 상승했다. 도지코인의 거래량은 2조 6049억 원으로 매우 활발하며, 시가총액은 50조 6286억 원으로 8위를 차지하고 있다.

버추얼 프로토콜(VP)은 1시간 동안 2.64% 상승하며 그 뒤를 이었다. 현재 가격은 1830원이며, 24시간 동안 10.47% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 1441억 2389만 원이며, 시가총액은 1조 2000억 원으로 시가총액 순위 92위에 올라 있다.



체인링크(Link)는 1시간 동안 2.53% 상승했으며, 현재 가격은 3만 6381원으로 기록됐다. 24시간 동안 18.91%의 높은 상승률을 보이며 강한 매수세가 이어지고 있다. 같은 시각, 체인링크의 거래량은 2조 8211억 원이며, 시가총액은 24조 6702억 원으로 11위에 위치해 있다.

맨틀(MNTL) 역시 2.39% 상승하며 주목받고 있다. 현재 맨틀의 가격은 1836원이며, 24시간 동안 -0.52%의 소폭 하락을 기록했다. 거래량은 7344억 6153만 원이며, 시가총액은 6조 1811억 원으로 32위를 차지하고 있다.

한편, 폴리곤은 1시간 동안 1.96% 상승하여 현재 353원에 거래되고 있다. 인젝티브는 2만 2005원으로 1.96% 상승했고, 아비트럼은 773원으로 1.95% 상승했다. OKX 토큰은 1.70% 상승하며 16만 7743원에 거래 중이며, 폴카닷은 1.67% 상승하여 5788원을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
