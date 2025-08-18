[서울데이터랩]맨틀·리도다오·에테나, 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 맨틀(MNT)이 4.16% 하락하며 하락률 상위 종목에 올랐다. 맨틀의 현재 가격은 1812원으로, 시가총액은 약 6조 1005억 원에 달한다. 맨틀은 블록체인 기술의 확장성을 강조하는 프로젝트로, 다양한 디앱(dApp) 개발에 용이한 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.리도다오(LDO)도 1.89% 하락하며 주목받고 있다. 리도다오는 이더리움 2.0 스테이킹 플랫폼으로 잘 알려져 있으며, 유동성 스테이킹 솔루션을 제공하여 사용자들이 이더리움 네트워크 업그레이드에 참여할 수 있도록 돕는다. 리도다오의 현재 가격은 1906원이며, 시가총액은 약 1조 7076억 원이다.에테나(ENA)는 1.79% 하락하며, 현재 992원에 거래되고 있다. 에테나는 블록체인 기반의 스마트 계약 플랫폼으로, 높은 거래 처리 속도와 안정성을 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 시가총액은 약 6조 5711억 원이다.쎄타토큰(THETA)은 1.44% 하락하며, 1164원의 가격에 거래 중이다. 쎄타토큰은 비디오 스트리밍 네트워크를 지원하는 블록체인 프로젝트로, 사용자에게 더 나은 스트리밍 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 시가총액은 약 1조 1647억 원이다.콘플럭스(CFX)는 1.07% 하락하며, 현재 246원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 2617억 원이다. 콘플럭스는 공정하고 투명한 데이터 흐름을 지원하는 블록체인 플랫폼으로, 주로 아시아 시장을 겨냥하고 있다.같은 시각, XDC 네트워크(XDC)는 1.06% 하락하며 117원에 거래되고 있다. XDC 네트워크는 하이브리드 블록체인 플랫폼으로, 주로 기업 간 거래에서 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 설계되었다.펏지 펭귄(PENGU)은 0.80% 하락한 45원에 거래 중이며, 주피터(JUP)는 0.77% 하락하여 709원에 거래되고 있다. 넥소(NEXO) 또한 0.76% 하락하며 1858원에 거래되고 있으며, 봉크(BONK)는 0.69% 하락한 0.0333원에 거래되고 있다.한편, 아이오타(IOTA)는 0.56% 하락하며 289원의 가격을 기록하고 있으며, 비트코인 캐시(BCH)는 0.44% 하락하여 81만 448원의 가격에 거래되고 있다. 니어프로토콜(NEAR)은 0.38% 하락하여 3781원에 거래 중이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]