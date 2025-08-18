[서울데이터랩]‘한국특강’ 28.66% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

18일 오전 9시 10분 한국특강(007280)이 등락률 +28.66%로 상승률 1위를 차지했다. 한국특강은 개장 직후 10분간 1,166,608주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 419원 오른 1,881원이다.한편 한국특강의 PER은 -35.49로 나타났으며, ROE는 -1.30%로 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 서흥(008490)은 현재가 27,850원으로 주가가 17.02% 급등하고 있다. 상승률 3위 세아특수강(019440)은 현재 16,980원으로 9.20% 상승하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 웅진(016880)은 8.55% 상승하며 3,490원에 거래되고 있다. 상승률 5위 HMM(011200)은 8.14%의 상승세를 타고 23,900원에 거래되고 있다.6위 일진디스플(020760)은 현재가 1,218원으로 7.79% 상승 중이다. 7위 후성(093370)은 현재가 6,280원으로 7.53% 상승 중이다. 8위 티에이치엔(019180)은 현재가 3,395원으로 6.76% 상승 중이다. 9위 OCI홀딩스(010060)는 현재가 104,300원으로 6.00% 상승 중이다. 10위 미스토홀딩스(081660)는 현재가 38,750원으로 5.87% 상승 중이다.이밖에도 SK바이오사이언스(302440) ▲5.68%, HD현대에너지솔루션(322000) ▲5.36%, 한국전력(015760) ▲4.38%, 코스맥스비티아이(044820) ▲4.35% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]