이억원 "생산적 금융 대전환 집중"

방금 들어온 뉴스

이억원 “생산적 금융 대전환 집중”

최재성 기자
최재성, 황인주 기자
입력 2025-08-15 01:08
수정 2025-08-15 01:08
금융위 해체 등 개편안은 언급 피해
이찬진 금감원장과 ‘원팀’ 협업 예고

이미지 확대
새 얼굴, 첫 출근
새 얼굴, 첫 출근 이억원 금융위원장 후보자가 14일 인사청문회 준비를 위해 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근을 하고 있다.
뉴스1


이억원(58) 금융위원장 후보자는 14일 “생산적 금융으로의 대전환, 금융 약자에 대한 포용금융 강화, (코스피500 달성을 위한) 자본시장 활성화, 가계부채 관리, 금융 소비자보호 등 (금융 분야 국정 과제) 전반을 집중적으로 살펴볼 예정”이라고 각오를 밝혔다.

이 후보자는 이날 인사청문회 준비단이 있는 서울 중구 예금보험공사로 출근하면서 “새 정부의 금융 국정 과제를 국민들께서 체감할 수 있도록 속도감 있게 정책을 추진하겠다”며 이같이 말했다. 금융위 해체 ﻿등 금융감독체계 개편에 대해선 “후보자 신분인 만큼 언급하지 않는 게 적절하다”고 말을 아꼈다.

이 후보자는 이찬진(61) 신임 금융감독원장과의 관계 설정에 대해서는 “‘원팀’ 정신으로 유기적으로 연계돼 협업하는 관계를 유지해 나갈 것”이라고 했다. 전날 이 원장과 이런 취지로 통화도 했다고 덧붙였다. 이날 서울 여의도 금융감독원에서 취임식을 갖고 본격적인 업무를 시작한 이 원장 역시 생산적 금융과 금융소비자 보호를 강조했다. 이 원장은 “금융권 모험자본 공급을 확대하고 자본시장 자금 공급 기능을 강화해 기업이 성장자금을 원활히 조달할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.

앞서 국정기획위원회에서 금감원 산하 금융소비자보호처를 금융소비자보호원으로 격상해 분리하는 방안이 거론돼 온 가운데 이 원장은 금소처 역량 강화에 초점을 맞췄다. ﻿

최재성·황인주 기자
2025-08-15 4면
