SK하이닉스, 사내 AI플랫폼 '가이아' 공개…"AI전환 선도"

방금 들어온 뉴스

SK하이닉스, 사내 AI플랫폼 ‘가이아’ 공개…“AI전환 선도”

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-14 18:32
수정 2025-08-14 18:32
이미지 확대
경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스
경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습.
연합뉴스


SK하이닉스가 반도체 업무에 특화된 자체 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 ‘가이아’(GaiA)를 공개하며 AI 전환(AIX)을 가속화하고 있다.

SK하이닉스는 14일 뉴스룸을 통해 “AI를 활용한 업무 효율 향상, 전략 수립, 비즈니스 개선을 전사적으로 추진하고 있다”며 “가이아 플랫폼을 구성하는 AI 서비스 3종을 완성했다”고 밝혔다.

가이아는 비즈 특화, 대형 언어모델(LLM) Chat, 에이닷 비즈(A.Biz) 등 세 가지 서비스로 구성된다. 지난달 베타 오픈한 비즈 특화 서비스는 장비 관리, 글로벌 정책·기술 분석, 인사(HR) 제도, 회의 에이전트 등으로 실제 개발·양산 현장에서 활용됐다. LLM Chat은 사내 자료를 바탕으로 질의응답 서비스를 제공하며, 11월 공개 예정인 에이닷 비즈는 보고서 작성, 구매·채용·세무·법무 등의 업무를 지원한다.

SK하이닉스는 “에이전틱 AI를 반도체 산업에 특화해 개발하고 전사적으로 접목해 업무 효율성과 혁신성을 동시에 끌어올리겠다”면서 “올해는 에이전틱 AI를 더 고도화하고, 에이전트를 서로 연결하는 기술을 개발해 또 한 번의 생성형 AI 혁신을 이룰 것”이라고 밝혔다.

이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
