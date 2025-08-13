명륜진사갈비, 인기메뉴 ‘양념 등갈비’ 시즌 한정 출시

이미지 확대 사진=명륜진사갈비 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=명륜진사갈비 제공

㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 전문 프랜차이즈 명륜진사갈비 고객들의 재출시 요청에 응답해 시즌 한정 메뉴 ‘추억의 양념 등갈비’를 재론칭한다고 13일 발표했다.‘추억의 양념 등갈비’는 지난 2022년 첫 선보인 이후 달콤하고 깊은 맛으로 높은 인기를 얻었으나, 원재료인 등갈비 수급 상황으로 인해 일시 판매 중단되었던 메뉴다.이번에 재출시되는 메뉴는 명륜진사갈비만의 독자적인 비법소스를 활용해 부드러운 프렌치렉 부위를 특제 양념에 충분히 숙성시켜 완성했다. 입안에서 느껴지는 진한 감칠맛과 쫄깃하면서도 부드러운 식감이 특징이다.마치 어린 시절 먹던 정겨운 양념갈비의 맛을 현대적으로 재해석한 메뉴로, 진한 숯불 향과 육즙이 어우러지며 “추억은 진하게, 고기는 부드럽게”라는 표현이 어울릴 만큼 향과 맛의 조화가 뛰어나다는 평이다.관계자는 “명륜진사갈비 매니아 고객분들의 재출시 요청에 부응해 ‘추억의 양념 등갈비’를 다시 선보일 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “시즌 한정 판매되는 특별 메뉴인 만큼 이 기회를 놓치지 말고 특별한 맛의 경험을 해보시길 권한다”고 전했다.‘추억의 양념 등갈비’는 여름 시즌 동안 한정 공급될 예정이며, 전국 명륜진사갈비 직영점 및 가맹점에서 단계적으로 출시된다. 단, 일부 매장의 경우 메뉴 공급이 어려울 수 있어 방문 전 매장 확인이 권장된다.한편, 명륜진사갈비는 꾸준한 브랜드 성장세와 함께 예비 사업자들로부터 높은 관심을 받고 있다. 체계적인 운영 노하우와 견고한 브랜드 신뢰도를 바탕으로 창업을 희망하는 이들의 문의가 지속되고 있다.