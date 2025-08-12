삼성전자, 세계 최초 ‘마이크로 RGB TV’ 출격

이미지 확대 12일 삼성전자 ‘마이크로 RGB TV’ 미디어 브리핑이 열린 서울 삼성 강남에 마이크로 RGB TV가 전시돼 있다.

삼성전자가 세계 최초로 ‘마이크로 RGB TV’를 선보이며 초프리미엄 TV 시장 공략에 나섰다.삼성전자는 12일 서울 서초구 삼성 강남 전시장에서 기자간담회를 열고 115인치 마이크로 RGB TV를 공식 출시했다고 밝혔다. 출고가는 4490만원이다. 다음달 초부터 미국 등 해외 시장에서도 순차 출시된다.마이크로 RGB TV는 TV 핵심 요소인 백라이트 구조를 근본적으로 혁신했다. 기존 TV가 단일한 백색 광원을 사용했다면 마이크로 RGB TV는 100마이크로미터(㎛) 이하의 초미세 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) 발광다이오드(LED)를 각각 광원으로 사용한다. 이를 통해 색 순도를 높이고 왜곡을 최소화할 수 있다는 게 삼성전자의 설명이다. 국제전기통신연합(ITU) 색 표준 BT2020을 100% 충족했으며, 독일 VDE로부터 정밀 색상 인증도 획득했다.화질 경쟁력은 인공지능(AI) 기술을 통해 한층 더 높였다. 마이크로 RGB AI 엔진이 영상 콘텐츠를 실시간 분석해 색감을 최적화하고, 저화질 영상을 고화질로 복원하는 ‘AI 업스케일링 프로’, 빠른 움직임을 보정하는 ‘AI 모션 인핸서 프로’ 기능을 지원한다. 또 장면별 색감을 풍부하게 구현하는 ‘마이크로 RGB 컬러 부스터 프로’, 깊은 명암비를 살리는 ‘마이크로 RGB HDR+’ 기능도 탑재했다.사용 편의성도 강화됐다. 글로벌 인증기관 UL로부터 인증받은 ‘글레어 프리’ 기술은 빛 반사를 줄여 낮에도 선명한 화질을 제공한다. 향후 삼성전자는 초대형·초프리미엄 제품을 시작으로 라인업을 점차 확대할 방침이다.