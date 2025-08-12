KB국민은행, ‘2024 KB국민은행 사회공헌백서’ 발간

이미지 확대
KB국민은행 2024 사회공헌백서. KB국민은행 제공
KB국민은행(은행장 이환주)이 작년 한 해의 사회공헌 활동과 성과를 소개하는 ‘2024 사회공헌백서’를 발간했다고 12일 밝혔다.
2012년부터 매년 사회공헌백서를 발간하고 있는 국민은행은 청년부터 소상공인까지 모두가 함께 살아갈 수 있는 사회를 만들기 위한 포용금융을 실천하고 있다. 국민은행은 올해 상반기까지 총 1조 5871억원의 사회적 가치를 창출했다고 자체 추산했다.
우선 교육격차 해소와 미래 인재 양성을 목표로 하는 청소년 학습·진로 지원 사업인 ‘KB 드림웨이브 2030’를 하고 있다. 또 ‘행복을 위한 동행’을 통해 저출생·돌봄 공백 해소와 소상공인·중소기업 성장 지원에 중점을 두고 있다. 기부·구호·금융사기 예방, 취약계층 지원, 금융부담 완화 등 실질적 민생 지원 활동도 한다.
