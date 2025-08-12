HRD 담당자들이 선택한 ‘맥스허브(MAXHUB) 전자칠판’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

맥스허브 전자칠판이 실제 기업 현장에서 교육과 회의 효율을 모두 잡으며 호평을 받고 있다. 온보딩 교육에 활용한 한 기업은 “이해도와 몰입도가 높아졌고, 반복 교육이 줄었다”고 밝혔으며, 회의실에서는 “시간 절약과 시각적 전달에 큰 도움이 된다”는 반응이 이어졌다.최근 직업능력 개발과 인재 양성을 지원하는 국내 대표 기관인 한국HRD협회가 주관한 ‘HRD KOREA 2025’ 행사 현장에서 HRD 및 교육 담당자 83명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 그 결과, 응답자의 42.9%가 전자칠판을 신규 도입할 계획이 있다고 밝혔다.전자칠판에 기대하는 기능으로는 ‘교육 자료 재생(41.7%)’, ‘터치 기능(28.6%)’, ‘화상회의장비 내장(10.7%)’ 등 다양하게 나타났다. 또한, 전자칠판 구매 시 주요 고려 사항으로는 ‘합리적인 가격’(48.8%)과 ‘교육 시 필요한 기능의 내장’(29.8%)이 꼽혔다.실제로 HR 담당자들은 단순한 스펙보다는 기능성과 편의성, 가격 대비 성능 등 실질적인 요소를 종합적으로 고려하는 경우가 많았다.이처럼 현장 중심의 실용성과 경제성을 동시에 갖춘 제품에 대한 수요가 높아지면서, 맥스허브(MAXHUB)의 전자칠판이 긍정적인 반응을 얻고 있다.맥스허브 한국 총판 (주)테크커넥트는 기업 업무 환경에 최적화된 기능을 중심으로, 각 기업 고객사에 맞춤화된 제품 활용 교육 및 신속한 고객 대응 서비스를 강조하고 있다.기업 맞춤형 디스플레이 솔루션을 통해 연수원부터 회의실까지 다양한 업무 공간에 최적화된 제품 라인업을 운영 중이며, B2B 전용 상담을 통해 맞춤 견적과 데모 체험 서비스도 함께 제공하고 있다.