프로브랜드 창립멤버 김영헌 부사장, 인사이드월드 협약 주도… 대기업 협력·사업 다각화 속도

(주)프로브랜드의 창립멤버 김영헌 부사장을 중심으로 대기업과 협력 및 사업 다각화에 속도를 낸다.김영헌 부사장은 브랜드의 태동부터 지금까지 프로브랜드의 실질적 운영을 책임지며 조직 내부의 체계 정립과 사업 전략의 중심축 역할을 수행해왔다.김 부사장은 조직을 하나의 완성도 높은 시스템으로 바라본다. 그는 누구나 실패하지 않고 요리할 수 있는 분말 키트를 만들 듯 업무 역시 누구나 실수 없이 수행할 수 있도록 프로세스를 설계했다.효율성만을 추구하는 것이 아니라 각 팀의 역량과 과제가 유기적으로 연결되는 구조를 설계하며 스타트업 특유의 유연성과 실행력을 극대화하는 데 집중했다.외식 산업에 대한 깊은 이해 역시 김영헌 부사장의 또 다른 강점이다. 그는 외식 트렌드를 단순한 소비 흐름이 아닌 기술과 연결된 데이터로 해석하며, 이를 기반으로 한 제품 기획과 유통 전략 수립에 앞장서고 있다. 고객 경험 디자인을 바탕으로 제품에 브랜드 철학을 반영하고, 단순히 편리한 먹거리가 아닌 ‘삶의 방식’에 어울리는 음식 솔루션을 만드는 데 주력하고 있다.최근에는 성과도 이어지고 있다. 김영헌 부사장은 지난 7월 마케팅 전문 기업 ‘인사이드월드’와의 전략적 업무협약(MOU)을 직접 체결하며 브랜드 고도화 및 공동 마케팅 프로젝트를 진두지휘했다.이 외에도 국내 대형 유통사 및 식품 대기업들과의 제휴 논의를 이끌며, 기존 사업의 수직 계열화 및 신규 사업의 다각화를 추진하고 있다. 회사 관계자에 따르면 현재 복수의 B2B 유통 프로젝트와 글로벌 샘플링 사업 등도 김영헌 부사장의 기획 아래 속도감 있게 진행 중이다.아울러 남현 CEO의 주도 아래 운영, 개발, 마케팅, 고객지원 등 전 부문에 걸쳐 매뉴얼화된 체계를 구축했고, 빠르게 변하는 시장 환경 속에서도 안정적인 실행력을 유지하고 있다.김영헌 부사장은 “브랜드만 프로가 아닌 일하는 방식도 프로여야 경쟁력을 가질 수 있다”며 “앞으로도 ‘음식을 요리하는 기술’과 ‘조직을 요리하는 전략’을 모두 갖춘 하이브리드 기업으로 성장할 수 있도록 혁신을 주도해 나갈 것”이라고 말했다.