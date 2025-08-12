‘관세 충격’ 현실화… 이달 대미 수출 -14.2% 곤두박질

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘관세 충격’ 현실화… 이달 대미 수출 -14.2% 곤두박질

이영준 기자
이영준 기자
입력 2025-08-11 18:17
수정 2025-08-11 23:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

협상 타결 이후 첫 수출입 현황

전체 수출액 작년보다 4.3% 감소
반도체·車·선박 등 주력 품목 선전
이미지 확대
11일 관세청에 따르면 이달 1~10일 수출액은 147억 달러로 1년 전보다 4.3% 줄었다. 사진은 이날 인천 연수구 인천신항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 뉴시스
11일 관세청에 따르면 이달 1~10일 수출액은 147억 달러로 1년 전보다 4.3% 줄었다. 사진은 이날 인천 연수구 인천신항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습.
뉴시스


지난달 30일(현지시간) 한미 관세 협상의 극적 타결 이후 집계된 첫 대미 수출 실적이 15%에 가까운 낙폭을 기록했다. 미국은 지난 7일부터 한국산 제품에 15%의 관세를 적용 중이며, 자동차 관세율에 대해서는 25%에서 15%로의 하향 조정에 합의했지만 아직 적용하지 않고 있다.

11일 관세청의 ‘수출입 현황’에 따르면 이달 1~10일 수출액은 147억 달러로 지난해 같은 기간보다 4.3% 줄었다. 지난해보다 하루 짧았던 조업 일수(7일)를 고려하면 9.3% 늘었다.

주력 수출 품목은 대체로 선전했다. 반도체 12.0%, 자동차 8.5%, 선박 81.3%씩 증가했다. 하지만 나머지 품목은 주저앉았다. 석유제품 19.4%, 철강제품 18.8%, 무선통신기기 4.5%, 자동차 부품 13.0%, 컴퓨터 주변기기 18.7%, 정밀기기 8.9%, 가전제품 42.7%의 하락률을 기록했다.

국가별로는 중국(-10.0%), 미국(-14.2%), 유럽연합(EU·-34.8%), 일본(-20.3%)으로의 수출이 부진했다. 대신 베트남(4.1%), 대만(47.4%), 싱가포르(162.5%)로의 수출은 늘었다.

정부 관계자는 “미국발 관세 충격으로 전 세계 교역이 둔화하며 수출이 줄었다”면서 “최대 수출 품목인 반도체는 아직 관세가 0%여서 그런지 실적이 나쁘지 않은 상황”이라고 분석했다. 하지만 앞으로가 문제다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 반도체에 대한 100% 관세를 예고했다. 한국이 EU와 같은 15%의 최혜국 대우를 받을 수 있느냐에 따라 대미 수출 실적도 상당한 영향을 받을 전망이다.
세종 이영준 기자
2025-08-12 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로