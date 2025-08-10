[서울데이터랩]톤코인 밈코어 이뮤터블엑스 상승률 주목

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 25일 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 톤코인(TON)이다. 톤코인은 현재 4758원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률 1.34%를 기록했다. 톤코인은 24시간 등락률도 2.51%로, 최근 활발한 거래를 보이며 상승세를 유지하고 있다. 특히, 24시간 거래량이 3417억 8387만 원에 달해 거래가 활발하게 이루어지고 있는 상황이다.이어 두 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 밈코어(MCORE)다. 밈코어는 현재 635원에 거래되며, 1시간 동안 1.29% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 2.14%로, 톤코인보다는 다소 낮지만 여전히 긍정적인 흐름을 보인다. 24시간 거래량은 190억 6611만 원으로, 일정한 거래량을 유지하고 있다.세 번째로 주목할 종목은 이뮤터블엑스(IMX)이다. 이뮤터블엑스는 현재 804원에 거래되며, 1시간 동안 0.95% 상승했다. 24시간 등락률은 7.66%로, 최근 가파른 상승세를 보이고 있다. 24시간 거래량도 542억 871만 원으로, 많은 투자자들이 참여하고 있는 것으로 나타난다.같은 시각 펜들(PENDLE)은 7840원에 거래되고 있으며 1시간 등락률은 0.78%다. 24시간 등락률은 5.12%로, 최근 전반적인 상승세에 기여하고 있다. 파이코인(PI)은 583원에 거래되며, 1시간 동안 0.69% 상승했다. 24시간 동안은 15.76%의 높은 상승률을 기록했다.한편, 옵티미즘(OP)은 1100원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.69%다. 모네로(XMR)는 37만 7090원에 거래되며, 1시간 동안 0.67% 상승했다. 쿠코인 토큰(KCS)은 1만 5849원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.63%를 기록했다. 소닉SVM(SVM)은 439원에 거래되며, 1시간 동안 0.63% 상승했으며, 리도다오(LDO)는 1652원에 거래되며 1시간 등락률이 0.61%다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자