우리은행, 광복 80주년 기념 특별적금 선착순 판매… 최고 연 8.15%

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

우리은행, 광복 80주년 기념 특별적금 선착순 판매… 최고 연 8.15%

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-08-08 12:03
수정 2025-08-08 12:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울 중구 우리은행 전경. 우리은행 제공
서울 중구 우리은행 전경. 우리은행 제공


우리은행이 광복 80주년을 맞아 국가유공자, 독립유공자 및 유족 등에게 큰 우대금리를 제공하는 특별 금융상품인 ‘우리 광복80주년 적금’을 출시했다.

8일 우리은행에 따르면 우리 광복80주년 적금은 1인 1계좌 가입 가능한 12개월 만기 자유적립식 상품으로, 월 최대 30만원까지 납입 가능하다. 기본금리는 연 2.0%로 국가유공자, 독립유공자 및 그 유족에게는 4.15% 포인트, 최근 6개월 간 우리은행 예·적금 상품을 보유하지 않은 고객에게는 2.0% 포인트 우대금리가 제공돼 최고 연 8.15% 금리를 받을 수 있다.

이번 상품은 사회공헌형 금융상품이라는 게 특징이다. 고객이 적금에 가입할 때마다 국가보훈부가 운영 중인 국민 기부 온라인 플랫폼‘모두의 보훈드림’에 우리은행이 좌당 815원씩 기부하는 구조다. 전국 우리은행 영업점에서 신분증만 지참하면 가입 가능하고, 총 10만좌 한도로 선착순 판매된다.

한편, 우리금융은 국가보훈부와 함께 금융과 공공의 연대를 통한 사회적 가치 실현을 목표로 다양한 협업을 이어가고 있다. 앞으로도 보훈문화 확산 및 포용금융 실천에 앞장설 계획이다.

김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로