미래에셋증권, 해외법인 비약적 성장… 2분기 당기순이익 4059억 ‘역대 최고’

1분기 대비 57%↑… 영업익 5004억

미국·홍콩·유럽 등 ETF 성과 영향

2025-08-08 14면

미래에셋증권이 해외 법인의 약진 속에 분기 기준 역대 최고 실적을 기록했다. 영업이익은 5000억원을 넘어섰고 순이익도 4000억원대로 늘었다.미래에셋증권은 지난 2분기 당기순이익이 4059억원으로 집계되며 분기 기준 역대 최고 기록을 달성했다고 7일 밝혔다. 지난 1분기 대비 57%나 증가했다. 영업이익은 5004억원으로 직전 분기 대비 44.5% 늘었다. 법인세 비용 차감 전 계속사업이익(세전이익)은 5202억원으로 직전 분기 대비 50% 증가했는데 이 역시 분기 기준 역대 최대치다.해외 법인들의 약진이 두드러졌다. 미래에셋증권 해외 법인들의 세전이익은 1061억원으로 1분기에 이어 2개 분기 연속 1000억원대를 기록했다. 미래에셋증권의 상반기 전체 세전이익 가운데 26%를 해외 법인이 달성했다. 미국과 홍콩, 유럽 등 시장에서 상장지수펀드(ETF) 중심의 비즈니스가 성과를 낸 영향으로 풀이된다.자산관리(WM) 부문에서는 고객 자산 약 533조원(국내 453조 4000억원·해외 79조 4000억원), 연금 자산 47조 3000억원으로 최고 기록을 또 한번 경신했다. 이 외에도 혁신기업에 투자한 성과가 반영되면서 투자 목적 자산도 1300억원의 순손익 흑자를 냈다.미래에셋증권 관계자는 “2007년부터 글로벌 시장에 진출해 국가별 특성에 맞춘 현지화 전략을 추진한 결과 해외 법인 수익성이 크게 개선됐다”며 “클라이언트 퍼스트 정신을 바탕으로 업계 최대 규모의 해외 네트워크를 활용해 고객에게 더 나은 투자 기회를 제공하겠다”고 말했다.