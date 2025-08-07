코오롱, 모빌리티그룹 완전자회사로 편입…사업 재편 속도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코오롱, 모빌리티그룹 완전자회사로 편입…사업 재편 속도

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-07 18:23
수정 2025-08-07 18:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
코오롱모빌리티그룹 사옥. 코오롱모빌리티그룹 제공
코오롱모빌리티그룹 사옥.
코오롱모빌리티그룹 제공


㈜코오롱이 자동차 유통 계열사인 코오롱모빌리티그룹을 완전자회사로 편입하고 비상장 전환을 추진한다.

㈜코오롱은 7일 이사회를 열고 자회사인 코오롱모빌리티그룹과 포괄적 주식교환을 통해 100% 지분을 확보하기로 결의했다고 밝혔다. 주식 교환 비율은 보통주 기준 1대0.0611643, 우선주 기준 1대0.1808249로 확정됐으며, 코오롱은 신주를 발행해 교환을 진행할 예정이다.

코오롱모빌리티그룹은 코오롱글로벌의 자동차 사업 부문을 인적 분할해 2023년 재상장한 법인이다. BMW, 아우디, 볼보, 로터스 등 다양한 수입차 브랜드의 딜러 사업을 전개하고 있으며 최근 JEEP 사업권 반납을 계기로 포트폴리오 재편에 나서고 있다.

회사 측은 완전자회사화 이후 외부 소액주주 사업 전반에 대해 신속하고 유연한 의사결정을 할 수 있게 되며 업계 변화에 발맞춘 능동적인 사업 전개가 가능해질 것으로 보고 있다. 특히 수입차 딜러 중심의 기존 사업을 넘어 자체 브랜드 개발과 신사업 확대 등 미래 성장동력 확보에 집중할 수 있는 기반이 마련된다는 설명이다.

코오롱은 향후 공개매수 및 주주총회 등 절차를 거쳐 거래를 최종 마무리할 계획이다.



코오롱그룹 관계자는 “완전자회사 전환을 통해 경영 효율성과 사업 유연성을 제고하고, 업계 최고 수준의 경쟁력과 시장 지위를 확보하기 위한 선제적인 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로