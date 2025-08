[서울데이터랩]HD현대중공업 3.04% 하락 주가 하락세 기록 중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.4일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 69,750원으로 전 거래일 대비 1.23% 상승하며 견조한 흐름을 유지하고 있다. 외국인비율이 50.61%에 달하는 삼성전자는 거래량 8,959,103주를 기록하며 활발한 거래를 보이고 있으며, PER 13.51, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두 안정적인 모습을 보인다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 258,750원으로 0.29% 상승하며, 거래량 1,441,659주를 기록 중이다. SK하이닉스의 외국인비율은 55.08%로 높은 수준을 보이며, PER 7.25, ROE 31.06으로 재무 상태가 양호하다.기아(000270)는 103,200원으로 2.38% 상승하며 가장 높은 상승폭을 기록하고 있고, 삼성전자우(005935)는 56,600원으로 1.25% 상승했다. 현대차(005380)는 211,000원으로 0.48% 상승하며 그 뒤를 잇고 있다. 반면, HD현대중공업(329180)은 462,000원으로 3.04% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 한화에어로스페이스(012450)는 933,000원으로 0.64% 하락했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▲1.04%, 셀트리온(068270) ▲1.69%, NAVER(035420) ▲2.89%, 한화오션(042660) ▼3.24%, 신한지주(055550) ▲0.46%, 삼성물산(028260) ▼0.31%, 현대모비스(012330) ▲1.06%, 카카오(035720) ▲5.95%, 삼성생명(032830) ▲0.08%, 한국전력(015760) ▲2.77% 등의 성적을 기록하고 있다.종목별로 등락이 엇갈리는 가운데, 외국인 비율과 거래량에 따라 등락률이 상이하게 나타나고 있다. 삼성전자는 외국인 비율이 50.61%에 달하면서도 활발한 거래량을 기록하고 있으며, PER 13.51로 안정적인 재무 상태를 보인다. SK하이닉스와 기아 등도 높은 외국인 비율을 보이며 긍정적인 주가 흐름을 보여주고 있다. 반면, HD현대중공업과 한화오션은 상대적으로 낮은 거래량과 외국인 비율로 인해 주가 조정이 발생했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]