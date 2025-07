[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거래대금 무려 1,963억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 28일 한국거래소에 따르면, 동양철관(008970)이 95,173,618주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2,070원으로, 시가총액의 5.93%에 해당하는 거래대금이 유입되며 7.42%의 상승률을 기록하고 있다. PER -14.28, ROE -20.13으로 나타나고 있다. 조일알미늄(018470)은 21,423,156주가 거래되며 거래량 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 1,631원, 거래대금은 시가총액의 1.75% 수준이며, 6.67%의 상승률을 보이고 있다. PER 12.26, ROE 5.62로 평가된다. 삼성전자(005930)는 13,180,144주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 67,950원으로 3.11% 상승했다. 거래대금은 시가총액의 2.22%를 차지하고 있다. PER 13.16, ROE 9.03으로 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다.하이스틸(071090)은 5,900원으로 보합세를 보이며 8,804,163주의 거래량을 기록하고 있다. 삼성중공업(010140)은 18,710원으로 0.85% 하락하며 7,392,439주가 거래되었다. 금호전기(001210)는 1,107원으로 4.83% 상승하며 7,123,731주의 거래량을 기록 중이다. 광명전기(017040)는 999원으로 10.24% 하락하며 7,063,509주가 거래되었고, 한국전력(015760)은 39,950원으로 3.90% 상승하며 6,290,601주의 거래량을 보인다. HJ중공업(097230)은 8,990원으로 6.52% 상승하며 6,241,462주가 거래되고 있으며, 한화오션(042660)은 96,900원으로 7.67% 상승하며 6,100,946주의 거래량을 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 세진중공업(075580) ▲7.11%, 남선알미늄(008350) ▲1.15%, 대창(012800) ▼1.95%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.34%, HD현대인프라코어(042670) ▲3.23%, SK증권(001510) ▼3.16%, 동방(004140) ▼9.09%, LG디스플레이(034220) ▲2.89%, 넥스틸(092790) ▲3.80%, 우리금융지주(316140) ▼3.72% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 한화오션과 동양철관이 있다. 한화오션은 높은 거래대금과 함께 시가총액의 1.97%를 차지하며, 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 동양철관은 거래대금이 시가총액의 5.93%에 달해 높은 거래량을 보이며, 매수세가 강하게 유입되고 있다. 반면, 광명전기와 동방은 각각 10.24%와 9.09% 하락하며 주목을 받고 있다. 이 두 종목은 높은 하락률에도 불구하고 거래대금이 시가총액 대비 낮아, 투자심리가 위축된 모습을 보인다.전체적인 시장 흐름을 살펴보면, 상승세를 보이는 종목들이 다수 존재하며, 일부 종목에서는 하락세가 관찰된다. 이는 투자자들이 종목별로 전략을 달리하며 시장에서의 기회를 모색하고 있음을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]