[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거래대금 2,092억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 1일 한국거래소에 따르면, 동양철관(008970)이 1억 2,334만 8,843주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,678원이며, 거래대금은 209,253백만원으로 시가총액의 7.81%에 달한다. 이는 시장에서 집중적인 매수·매도가 이뤄졌음을 시사한다. PER -11.57, ROE -20.13으로, 재무 지표는 부정적이지만 강한 매수세가 이어지고 있다. SK증권(001510)는 1,069만 3,796주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 708원이다. 거래대금은 7,604백만원으로 시가총액의 0.23%에 불과하다. PER -4.57, ROE -13.91로 역시 재무 지표는 부정적이다.인디에프(014990)는 현재 주가 1,507원으로, 거래량 1,023만 4,075주를 기록하며 거래량 3위에 올랐다. 등락률은 +23.12%로 폭등세를 보이고 있다. 대원전선(006340)는 현재 주가 3,215원으로, 거래량 989만 1,827주를 기록하며 +4.89%의 상승세를 보이고 있다. LS네트웍스(000680)는 현재 주가 4,585원으로 +12.93%의 등락률을 기록하며 거래량 862만 5,082주를 기록하고 있다. 거래량 5위에 올라 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성중공업(010140) ▲1.37%, 유진투자증권(001200) ▲6.14%, 대한해운(005880) ▲2.76%, 카카오(035720) ▲1.33%, 대한전선(001440) ▲3.42%, 크라운해태홀딩스(005740) ▲21.93%, 카카오페이(377300) ▲3.39%, 신원(009270) ▲7.68%, 미래에셋증권(006800) ▲4.43%, 한화(000880) ▲16.01% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 인디에프와 카카오페이가 있다. 인디에프는 거래대금이 시가총액의 1.29%에 해당하며, 투자자들의 강력한 매수세가 이어지고 있다. 카카오페이는 거래대금이 시가총액의 2.30%에 해당하며, PER 6.59, ROE 7.35로 재무 지표도 긍정적이다. 하락률이 높은 종목으로는 두산에너빌리티(034020)와 형지엘리트(093240)가 있다. 두산에너빌리티는 거래대금이 시가총액의 0.13%에 불과하며, 투자자들의 매도세가 강하다. 형지엘리트는 거래대금이 시가총액의 0.08%에 불과하며, PER -421.38로 부정적인 재무 지표가 영향을 미치고 있다.전체적으로 코스피 시장은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 특정 종목들의 강한 움직임이 투자자들의 주목을 받고 있다. 재무 지표가 부정적인 종목들도 높은 거래량과 거래대금을 기록하며 시장의 관심을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]