임산부라면 7만 원 꾸러미 노려보세요! 임산부 친환경 우리 밀 이벤트

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임산부라면 7만 원 꾸러미 노려보세요! 임산부 친환경 우리 밀 이벤트

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-10-13 17:47
수정 2026-10-13 17:47
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세줄 요약
  • 임산부 친환경농산물 꾸러미 대상 국산 밀 캠페인 진행
  • 10월 31일까지 영수증·후기 제출 시 응모 가능
  • 추첨 600명에게 7만 원 상당 꾸러미 제공
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임신 중이거나 출산 후 가족의 식탁에 올릴 건강한 먹거리를 고민하는 분들 많으시죠. 정부와 지자체의 지원을 통해 신선한 친환경 먹거리를 이용하고 계신 임산부라면 이번 달 특별한 혜택에 주목해 보셔도 좋겠습니다. 농림축산식품부가 ‘임산부 친환경농산물 꾸러미 사업’에 참여 중인 임산부를 대상으로 우리 밀 소비 캠페인을 열고 풍성한 선물을 마련했답니다.

우리 밀의 우수성 알리는 소비 캠페인 열려농림축산식품부는 임산부에게 건강한 먹거리를 제공하고 국산 밀 소비 기반을 넓히기 위해 오는 10월 31일까지 국산 밀 소비 캠페인을 추진한다고 밝혔어요.

올해부터 중앙정부와 지방정부가 함께 진행하는 ‘임산부 친환경농산물 꾸러미 사업’에 국산 밀 가공 제품이 필수 판매 품목으로 지정되었는데요. 이번 행사는 이를 계기로 임산부에게 우리 밀의 우수성을 널리 알리고, 직접 소비해 보는 체험을 통해 우리 밀 소비 문화를 확산하기 위해 기획되었답니다.

현재 운영 중인 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’은 임산부 1인당 연 24만 원(국비 40%, 지방비 40%, 자부담 20%) 한도로 친환경 인증 농산물과 축산물, 가공식품 등의 구매 비용을 지원하는 제도예요. 유기농산물, 무농약 농산물, 유기가공식품뿐 아니라 무항생제 축산물 등을 꾸러미 형태로 집까지 배송받을 수 있어 많은 관심을 받고 있죠.

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온·오프라인 영수증 모두 인정… 600명에게 7만 원 상당 꾸러미 제공이번 캠페인의 참여 대상은 현재 ‘임산부 친환경농산물 꾸러미 사업’을 이용하고 있는 임산부입니다. 공식 ‘친환경농산물 통합쇼핑몰’에서 산 제품은 물론이고, 일반 온·오프라인 매장에서 구매한 국산 밀 제품의 구매 영수증으로도 자유롭게 응모할 수 있어요.

참여를 원하는 분은 10월 31일까지 ‘임산부 친환경 통합쇼핑몰(www.ecoemall.com)’ 내 이벤트 메뉴에 접속하면 됩니다. 화면에 마련된 QR코드를 통해 이벤트 대상자임을 확인받은 뒤, 국산 밀 제품 구매 영수증과 후기를 함께 제출하는 방식이에요.

구매 금액에는 별도 제한이 없답니다. 밀가루나 부침가루, 베이커리 제품 등 국산 밀을 원료로 활용한 품목을 구입한 영수증과 사진을 준비해 구매 사실을 증빙하면 돼요.

응모 자격(임산부 지원 대상자 여부, 국산 밀 제품 구매 여부, 후기 작성 여부)을 모두 충족한 참여자 중 추첨을 통해 600명을 11월 중 선정하는데요. 당첨자에게는 임산부와 영유아가 안심하고 즐길 수 있는 통밀쌀, 저당소면, 우리밀 스낵 등으로 구성된 소비자가 7만 원 상당의 국산 밀 꾸러미를 증정할 예정이랍니다. 여기에 더해 정성스러운 구매 후기 중 우수 사례 10개를 따로 뽑아 10만 원 상당의 상품권도 추가로 제공해요.

농식품부 관계자는 우수한 국산 밀 제품이 다양하게 생산되고 있지만 인지도 부족으로 소비 확대에 어려움이 있었다며, 건강한 먹거리에 관심이 많은 임산부와 영유아 가정이 우리 밀의 가치를 알아보고 소비를 늘리는 계기가 되기를 바란다고 전했답니다.
정연호 기자
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