무심코 방치한 전선이 화재로?… 환절기 대청소 필수 점검 포인트

세줄 요약 가을 환절기에는 냉방가전을 정리하고 난방기기를 꺼내는 과정에서 전선과 플러그, 콘센트 상태를 꼼꼼히 살펴야 한다. 가구에 눌리거나 꺾인 배선, 변색된 멀티탭, 과도한 전열기구 연결은 화재 위험을 키운다. 주방·욕실·세탁실처럼 물기 많은 공간도 함께 점검해 안전을 챙겨야 한다. 환절기 전기안전 점검 필요성 강조

전선·플러그·콘센트 손상 여부 확인

물기 많은 공간과 난방기기 관리

이미지 확대 기사관련 AI 생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 기사관련 AI 생성 이미지

이미지 확대 기사관련 AI 생성 슬라이드 닫기 이미지 확대 보기 기사관련 AI 생성 슬라이드

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아침저녁으로 선선한 바람이 불고 해가 짧아지면서 자연스럽게 가정 내 전기 사용 환경도 달라져요. 여름내 틀어두었던 에어컨이나 선풍기를 정리하고, 실내 조명을 켜 두는 시간이 길어지며 난방기기를 슬슬 꺼내기 시작하는 시기예요. 평소 무심코 지나치기 쉬운 전선이나 플러그, 콘센트 상태를 환절기 가전 정리 시점에 맞춰 꼼꼼히 확인해 두는 것이 안전해요. 가을철 집 안 구석구석에서 챙겨야 할 전기 안전 관리 요령을 정리했어요.여름철에 사용했던 선풍기와 서큘레이터, 에어컨 등은 청소와 함께 전선 상태를 살핀 뒤 보관해야 해요. 제품에 이물질이 많이 쌓여 있지는 않은지 확인하고, 각 제품의 관리 방법에 맞춰 깨끗하게 닦아 두는 과정이 필요해요. 특히 전선이나 플러그가 눌리거나 손상된 곳이 없는지 살펴보는 기회로 삼으면 좋아요.보관할 때 가장 주의해야 할 점은 배선 관리예요. 전선을 무리하게 접거나 강하게 묶은 상태로 보관하면 전선 내부가 상할 수 있어요.환절기 가구 재배치나 대청소를 진행할 때도 배선 상태를 함께 봐야 해요. 침대 아래나 소파 뒤, 책상 아래처럼 눈에 잘 띄지 않는 곳에 놓인 전선은 무거운 가구에 짓눌리거나 심하게 꺾이기 쉬워요. 방문이나 창문에 전선이 끼어 있는지, 선이 팽팽하게 당겨져 있지는 않은지도 확인 대상이에요. 만약 전선 피복이 벗겨지거나 눌림 등 손상이 발견되면 즉시 사용을 중단하고 점검이나 수리를 받아야 안전해요.해가 빨리 지는 가을에는 거실과 주방, 침실, 책상 스탠드 등 실내 조명을 켜는 시간이 크게 늘어나요. 전구가 자주 깜빡거리거나 불을 켰을 때 비정상적인 열이 발생하지 않는지 살펴볼 필요가 있어요. 조명기구의 전선과 플러그 손상 여부도 함께 확인해야 해요. 더불어 조명기구 주변에 옷이나 종이, 이불처럼 불이 붙기 쉬운 가연성 물건이 가까이 놓여 있다면 즉시 치워 두는 것이 바람직해요.새로운 기기를 연결하거나 기존 제품을 정리할 때는 콘센트와 멀티탭의 상태도 함께 점검해요. 플러그가 콘센트에 헐겁게 꽂히지 않고 단단히 맞물리는지, 콘센트나 플러그 주변에 거뭇한 변색이나 손상이 없는지 확인하는 습관이 중요해요. 멀티탭 전선이 눌려 있지는 않은지, 하나의 멀티탭에 과도하게 여러 전열기구나 가전제품을 한 번에 연결해 사용하고 있지는 않은지도 살펴야 해요.기온이 본격적으로 떨어지는 시기가 다가오면 전기장판이나 전기히터 같은 난방용품을 창고에서 꺼내게 돼요. 오랫동안 보관했던 난방제품은 전원을 곧바로 켜기 전에 외관을 먼저 살펴야 해요. 보관 중 무거운 짐에 눌려 본체가 변형되었거나 전선이 꺾인 곳은 없는지, 플러그 손상이나 기타 파손 부위가 없는지 꼼꼼히 확인한 뒤 가동해야 해요.물기와 습기가 많은 공간 역시 각별한 관리가 필요해요. 주방에서는 전기제품에 물이 닿지 않도록 주의하고, 콘센트 주변에 물기나 이물질이 끼어 있지 않은지 수시로 확인해요. 욕실에서는 손에 물기가 없는 상태에서 기기를 다루고 사용하지 않는 제품의 플러그는 뽑아 두며, 습기가 차지 않도록 환풍기 작동 상태를 점검해요. 세탁실이나 다용도실도 세탁기와 건조기 전원선이 무거운 기기 본체 밑에 깔려 있지 않은지, 바닥에 물기가 고여 전선에 닿지 않는지 점검하는 것이 안전해요. 현관 역시 자주 오가는 곳이지만 택배 상자가 쌓인 틈에 콘센트가 가려져 있거나 전선이 손상된 곳은 없는지 둘러보는 관리가 도움 돼요.