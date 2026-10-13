집에서도 덮치는 열사병…고령층 온열질환 사망 급증

세줄 요약 질병관리청 감시체계 결과 올해 온열질환자는 4,066명으로 전년보다 줄었으나 추정 사망자는 36명으로 늘었다. 80세 이상 고령층 피해가 두드러졌고, 집에서 발생한 환자와 사망도 크게 증가해 실내 폭염 대비가 더 중요해졌다. 온열질환 환자 감소에도 사망자 증가

80세 이상 고령층과 집 피해 급증

실내 체온 관리와 폭염 대비 강화

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이미지 확대 지역별 온열질환자 현황 (2025-2026) 질병관리청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지역별 온열질환자 현황 (2025-2026) 질병관리청 제공

이미지 확대 발생시기별(월별) 온열질환자 및 추정사망자 현황 (2026) 질병관리청 제공 닫기 이미지 확대 보기 발생시기별(월별) 온열질환자 및 추정사망자 현황 (2026) 질병관리청 제공

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폭염은 야외 근로자뿐만 아니라 실내에 머무는 일상생활자에게도 치명적인 건강 위협이 된다. 흔히 더위로 인한 이상 증상을 단순한 피로감이나 일시적인 탈수로 넘기기 쉽지만, 체온 조절 중추가 한계에 도달하면 치명적인 질환으로 악화할 수 있다. 질병관리청이 발표한 2026년 여름철 온열질환 응급실 감시체계 운영 결과에 따르면, 전체 환자 수는 지난해보다 소폭 감소했으나 추정 사망자는 오히려 늘어난 것으로 확인됐다. 특히 고령층과 실내 주거 공간을 중심으로 인명 피해가 커지면서 폭염 대비와 체온 관리에 대한 주의가 요구된다.2026년 여름철 감시체계로 신고된 온열질환자는 총 4,066명이었으며, 이 가운데 추정 사망자는 36명으로 집계됐다. 이는 전년 대비 전체 환자 수가 8.8% 줄어든 반면 추정 사망자는 24.1% 증가한 수치다. 올해 발생 환자 수는 감시체계가 도입된 이후 역대 세 번째로 많은 규모에 해당한다. 특히 전국 대부분 지역에 폭염특보가 이어졌던 8월 초순(8월 1일~10일) 열흘 동안 전체 환자의 38%인 1,547명이 집중되었고, 추정 사망자 역시 전체의 44.4%에 달하는 16명이 이 기간에 발생했다.발생 집단을 살펴보면 연령대와 발생 장소에서 뚜렷한 변화가 나타났다. 가장 많은 환자가 발생한 연령대는 지난해 50대에서 올해 60대(773명, 19.0%)로 이동했다. 특히 65세 이상 고령층 환자는 전년 1,341명에서 1,421명으로 늘어 전체 환자 중 비중이 34.9%까지 상승했다. 발생 장소의 경우 실외 작업장 환자가 25.9% 감소하는 등 전체 실외 발생은 줄었으나, 실내 발생 비중은 20.8%에서 24.7%로 상승했다. 특히 실내 주거 공간인 집에서 발생한 환자는 지난해 237명에서 올해 353명으로 48.9% 급증해 주거지 환경 관리의 중요성이 두드러졌다.발생한 온열질환의 유형을 보면 땀을 많이 흘리고 극심한 피로를 느끼는 열탈진이 2,512명(61.8%)으로 여전히 가장 높은 비율을 차지했다. 이어 열사병(704명, 17.3%), 열경련(471명, 11.6%), 열실신(316명, 7.8%) 순으로 신고됐다. 열탈진, 열경련, 열실신 환자 수는 전년보다 줄어든 반면, 심각한 중증 상태로 진행하기 쉬운 열사병 환자는 지난해 667명에서 704명으로 늘었고 전체 환자 내 비중도 확대됐다.이러한 위험은 온열질환 추정 사망자 통계에서 확연히 확인된다. 올해 신고된 추정 사망자 36명의 추정 사인은 전수 열사병으로 분류됐다. 연령별로는 80세 이상 고령자가 17명으로 전체의 47.2%를 차지해 피해가 가장 컸다. 지난해 80세 이상 사망자 10명과 비교하면 7명이 늘어난 수치이며, 80세 미만 사망자 수는 전년과 동일해 전체 사망자 증가분이 고령층에서 발생했다. 사망 장소 또한 실외가 24명(66.7%), 실내가 12명(33.3%)이었는데, 집에서 숨진 사례가 지난해 3명에서 올해 10명으로 늘어나 주거 취약 환경에서의 온열 위험이 입증됐다.기후 변화에 따라 폭염 일수와 열대야가 지속되는 여름철에는 체온 조절 능력이 저하된 고령자와 만성질환자의 건강 관리가 최우선 과제다. 질병관리청은 취약집단별 예방 행동요령을 안내하고, 정보 취약계층을 위해 그림과 상징물을 활용한 안내 자료를 배포하는 한편 의료진을 위한 질환별 실무 진료지침을 마련해 대응 체계를 갖추었다. 하지만 정책적 지원과 더불어 개별 생활공간에서의 자발적인 예방 노력도 병행되어야 한다.